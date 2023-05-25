Бюст герою СССР Николаю Бережкову откроют у здания прокуратуры Самарской области

Рядом будет установлена мемориальная доска всем работникам-ветеранам Великой Отечественной войны. Фото: Борис Коценко

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре состоится открытие бюста герою Советского Союза Николаю Бережкову. Его установят у здания прокуратуры Самарской области. Рядом появится мемориальная доска всем работникам-ветеранам Великой Отечественной войны.

Николай Бережков – лейтенант, участник освобождения Севастополя в мае 1944 года. Он родился в селе Ега Похвистневского района. В 1940-е годы был призван в РККА и по комсомольской путевке направлен в Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 году.

В годы Великой Отечественной войны прошел через Северо-Кавказский, Южный, 4-й Украинский, 3-й и 1-й Прибалтийские фронты. Принимал участие в боях на Тамани, Миусской, Донбасской и Крымской наступательных операциях, освобождении Прибалтики. В 1943 году в составе 807-го штурмового авиаполка освобождал Мелитополь.

В 1944 году во время воздушного боя над латвийским городом Приекуле самолет Бережкова дважды атаковали. Николай получил тяжелые осколочные ранения, но сумел привести штурмовик. После госпиталя вновь вернулся на поле боя.

С 1948 года герой работал в прокуратуре Куйбышевского района Куйбышева. Он скончался 14 февраля 1959 года. Николай Бережков награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями.