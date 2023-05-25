Прокуратура обнаружила незаконную автостоянку в Октябрьском районе Самары

По решению суда участок вернули мэрии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обнаружила незаконную автостоянку, которую открыли в Октябрьском районе Самары. Компании пришлось вернуть участок, поскольку он был использован не по направлению. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Стоянка, о которой идет речь, находилась на улице Мичурина, в границах Революционной и Лукачева. Площадку получило ООО «Лидер». В рамках договора компании передали в аренду забор, сетку-рабица и т.д. При этом фактически организация занимала земельный участок площадью 3 150 квадратных метров для автостоянки.

Прокуратура губернии направила в суд иск, в котором потребовала признать договор незаконным. Требования были удовлетворены.