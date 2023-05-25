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НовостиОбщество25 мая 2023 14:55

Теперь одобрение ипотеки занимает 5 минут

Рассказываем, как это происходит
Елена ВИДНАЯ
Путь к своему жилью сокращается. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

Путь к своему жилью сокращается. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

На сайте сервиса по поиску недвижимости Циан начал работать новый процесс, который ускоряет получение жилищных кредитов ВТБ. Благодаря сокращению количества необходимых документов время получения решения от банка теперь составляет всего 5 минут.

Уменьшить количество документов, которые требуются для получения решения по ипотеке, удалось благодаря интеграции сервиса с личным кабинетом заемщика банка, а банка - с «Госуслугами». Теперь данные клиента с сайта Циан автоматически загружаются в анкету на сайте банка, а остальные параметры «подтягиваются» из «Госуслуг», что сокращает время на получение решения банка до 5 минут. Средства доступны при покупке недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

- В летний период клиенты активизируют спрос на загородную недвижимость. Основным инструментом при приобретении таких объектов для большинства россиян является ипотека. С учетом современного ритма жизни, выбирая банк–партнер, заемщики обращают внимание не только на выгодность ставки, но и на список необходимых документов и возможность получить оперативное решение дистанционно, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.