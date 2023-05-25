Голый мужчина приставал к прохожим на улице Авиационной в Самаре

Странное поведение самарца попало на камеры Фото: скриншот с видео

В четверг, 25 мая 2023 года, жители Самары встретили странного прохожего. Мужчина был абсолютно голый. Он бегал по улицам среди белого дня. Информацией поделились очевидцы.

Самарцы сообщают, что странная встреча произошла около дома №1 на улице Авиационной. Изначально голый незнакомец приставал к людям, а после решил прогуляться.

Жители выдвинули свои версии произошедшего. Самые популярные – карточный долг и обострение психического заболевания. Истинная причина странного поведения мужчины остается загадкой.

Самарцы также отмечают, что за голым прохожим приезжали медики, однако он отказался ехать с ними.

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