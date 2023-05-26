Опасные детские площадки обнаружили в Железнодорожном районе Самары

Все площадки находятся на улицах Революционная и Мяги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения на нескольких детских площадках Самары. Конструкции оказались сломаны, местами слезла краска. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Площадки, о которых идет речь, находятся на улице Революционная, 157, 157а, 159, 161 и на улице Мяги, 24, 26, 28. Все они были благоустроены в 2019-2021 годах в рамках нацпроекта. Осмотр объектов показал, что на них образовались дефекты.

В частности, на площадках сломаны части деревянной поверхности, выпирающие острыми гранями, что может привести к травмам. Местами слезла краска, а на горках плохо закреплена боковая грань – она болтается. Помимо этого, скамейки рядом с площадками исписаны нецензурными словами.

По итогам проверки в адрес главы Железнодорожного района, подрядчиков ООО «Гранд Дил» и ООО «МАРКОН» были внесены представления. Сейчас нарушения устранены.

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