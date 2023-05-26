Суд вынес приговор жителю Узбекистана, который распространял наркотики в Самарской области

Ближайшие годы осужденный проведет в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор 26-летнему жителю Узбекистана. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что в июле 2022 года осужденный нашел работу «закладчиком» в интернете. Он забрал из тайника свыше 177 грамм наркотиков, а после – еще 47 грамм. Их мужчина разложил в 29 «закладок», координаторы отправил своему «руководителю». Правда, довести дело до конца не успел – полицейские задержали его на месте преступления.

Недавно суд рассмотрел уголовное дело в отношении задержанного. Он был признан виновным и приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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