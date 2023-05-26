В Самарской области 19% учителей планируют работать летом 2023 года

Многие намерены стать вожатыми и заниматься репетиторством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Педагоги Самарской области признались, что не планируют этим летом уходить в отпуск. Они хотят продолжать работать даже в летний период. О своем намерении заявили 19% учителей. Информацию сообщает пресс-служба сервиса Зарплата.ру.

В планах преподавателей – стать вожатыми, заниматься репетиторством, подрабатывать на приеме экзаменов. При этом 32% станут заниматься со своими учениками, а 40% будут подтягивать чужих. 37% опрошенных уверены, что сумеют провести время с пользой и заработать около 50-70 тысяч рублей.

Большинство (81%) намерены посвятить это лето отдыху. 65% отправятся в путешествие, 56% – на дачу. 47% планируют заниматься со своими детьми, а 33% сделают дома ремонт.

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