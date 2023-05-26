Правила устройства парковок могут изменить в новых жилых комплексах Самары

Вопрос находится на рассмотрении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут внести изменения в правила организации парковок в жилых комплексах. Соответствующее предложение выдвинули представители Самарской региональной организации Союза архитекторов России. Об этом сообщается в постановлении, подписанном главой города.

В настоящий момент норматив по парковкам составляет одно машиноместо на квартиру. Нововведения, предложенные архитекторами, предусматривают следующие изменения: 1 место на 100 квадратных метров площади квартир.

Отметим, что сейчас проект о внесении изменений в правила застройки и землепользования находится на стадии подготовки. В дальнейшем его вынесут на общественные обсуждения.

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