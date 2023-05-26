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НовостиОбщество26 мая 2023 5:25

В Самаре приведут в порядок трамвайные пути от проспекта Ленина до Московского шоссе

Пятилетняя программа капремонта уже разработана
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На первый год реализации проекта направят 139 млн. рублей

На первый год реализации проекта направят 139 млн. рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по модернизации городского общественного транспорта. В ближайшее время будет приведена в порядок одна из трамвайных линий. Об этом сообщила главы Самары Елена Лапушкина во время отчета.

Работы будут выполнены на участке от проспекта Ленина до Московского шоссе. Пятилетняя программа капремонта разработана и уже стартовала. На первый год реализации проекта направлено 139 млн. рублей. Средства выделены из региональной казны.

Мэр также напомнила, что в прошлом году был принят ряд стратегических решений, которые позволят улучшить систему общественного транспорта. В МП «ТТУ» увеличили зарплату сотрудникам, была введена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей молодым водителям.

Помимо этого, были закуплены 12 трамвайных вагонов, которые приедут в Самару к 1 июля 2023 года, и 1 электробус. В этом году в город также поступят 50 новых автобусов.

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