В Самаре приведут в порядок трамвайные пути от проспекта Ленина до Московского шоссе

На первый год реализации проекта направят 139 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается работа по модернизации городского общественного транспорта. В ближайшее время будет приведена в порядок одна из трамвайных линий. Об этом сообщила главы Самары Елена Лапушкина во время отчета.

Работы будут выполнены на участке от проспекта Ленина до Московского шоссе. Пятилетняя программа капремонта разработана и уже стартовала. На первый год реализации проекта направлено 139 млн. рублей. Средства выделены из региональной казны.

Мэр также напомнила, что в прошлом году был принят ряд стратегических решений, которые позволят улучшить систему общественного транспорта. В МП «ТТУ» увеличили зарплату сотрудникам, была введена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей молодым водителям.

Помимо этого, были закуплены 12 трамвайных вагонов, которые приедут в Самару к 1 июля 2023 года, и 1 электробус. В этом году в город также поступят 50 новых автобусов.

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