В Самарской области пенсионер угнал автомобиль, пока хозяйка была в магазине

Инцидент произошел в Сергиевском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пенсионер угнал чужой автомобиль, чтобы покататься. Мужчина решился на нарушение, когда хозяйка авто ушла в магазин. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в Сергиевском районе. Женщина приехала в магазин на «Лада Калина». Припарковавшись, она оставила ключи внутри и ушла за покупками. Вернувшись хозяйка обнаружила, что машины на месте нет. Она обратилась в полицию.

Найти угонщика удалось спустя час. Им оказался 66-летний ранее не судимый местный житель. Мужчина признался, что угнал машину, чтобы покататься.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ведется следствие.

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