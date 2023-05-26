Региональный форум приемных семей пройдет в Новокуйбышевске 29-31 мая 2023 года

Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Крепкая семья" / Фото: Единая Россия

В Новокуйбышевске с 29 по 31 мая 2023 года состоится VIII региональный форум приемных семей. Он пройдет на площадке детского центра «Березки» и будет посвящен Году педагога и наставника.

Планируется, что в форуме примут участие более 300 человек. Среди них: приемные семьи, представители региональных Минсоцдема и Минобрнауки, омбудсмен, семейные психологи и юристы, сотрудники служб опеки и попечительства, представители ОНК, депутаты, активисты партии «Единая Россия».

В течение двух дней в «Березках» будут проходить тренинги, семинары, индивидуальные консультации специалистов. Запланирована программа и для детей. Она будет включать спортивные соревнования, игры и занятия с психологами.

В следующую среду, 31 мая 2023 года, состоится пленарное заседание Самарской губернской думы, на котором будут подведены итоги форума и принята резолюция.

Напомним, мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и социально значимого проекта «Вместе строим будущее», поддержанного грантом правительства региона.

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