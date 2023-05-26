Ряд электричек отменят в Самарской области 6-8 июня 2023 года

Отменят электрички, которые курсируют на участке Мирная — Самара — Сызрань-1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на три дня отменят ряд электричек, которые курсируют на участке Мирная — Самара — Сызрань-1. Это связано с проведением капитального ремонта пути на перегоне Чапаевск — Томылово. Ограничения будут действовать 6, 7 и 8 июня 2023 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, 6, 7 и 8 июня 2023 года не будут ходить электрички: № 6561 Мирная (отпр. 11.35) — Безенчук (приб. 13.13) и № 7558 Сызрань-1 (отпр. 15.07) — Мирная (приб. 18.00). 6 и 7 июня отменят пригородные поезда: № 7103 Самара (отпр. 16.02) — Сызрань-1 (приб. 17.55) и № 6571/7573 Мирная (отпр. 18.54) — Сызрань-1 (приб. 22.05).

7 и 8 июня не будут курсировать составы: № 6576 Безенчук (отпр. 05.21) — Мирная (приб. 07.00), № 6557 Мирная (отпр. 08.54) — Сызрань-1 (приб. 11.49) и № 7104 Сызрань-1 (отпр. 08.44) — Самара (приб. 10.44). А 8 июня еще не будет ходить и электричка № 6574 Безенчук (отпр. 08.07) — Мирная (приб. 09.45).

Отметим, несколько пригородных поездов в эти дни будут курсировать по измененному расписанию. Ознакомиться с графиком их движения можно здесь.

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