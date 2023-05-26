Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 6:30

Новые высотки могут появиться в Кировском районе Самары

Их планируют возвести в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевая и Третья
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проект вынесен на общественные обсуждения

Проект вынесен на общественные обсуждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется строительство новых высоток на территории Кировского района. Информация следует из постановления городской администрации.

Согласно документации, многоэтажки должны появиться в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей. Площадь участка составляет 31 160 квадратных метров.

Проект застройки вынесен на публичные обсуждения. Они стартовали 25 мая 2023 года. Ознакомиться с документацией жители могут на экспозиции, которая откроется 1 июня 2023 года в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Обсуждения продлятся до 15 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.