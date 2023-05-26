Новые высотки могут появиться в Кировском районе Самары

Проект вынесен на общественные обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется строительство новых высоток на территории Кировского района. Информация следует из постановления городской администрации.

Согласно документации, многоэтажки должны появиться в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей. Площадь участка составляет 31 160 квадратных метров.

Проект застройки вынесен на публичные обсуждения. Они стартовали 25 мая 2023 года. Ознакомиться с документацией жители могут на экспозиции, которая откроется 1 июня 2023 года в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Обсуждения продлятся до 15 июня.

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