В Тольятти водитель «Приоры» сбил 53-летнего велосипедиста

ДТП произошло рано утром
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 25 мая 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием велосипедиста. Мужчину сбил водитель отечественного авто. Подробности аварии сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Все случилось в 5:30 в Автозаводском районе. 56-летний водитель «Лада Приора» ехал по жилой зоне со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. В этот момент на проезжую часть с тротуара выехал 53-летний велосипедист. Мужчина планировал проехать от улицы Революционной в сторону Московского проспекта. Транспортные средства столкнулись, пострадал один человек.
– В результате ДТП пострадал велосипедист. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение, – пояснили в полиции.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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