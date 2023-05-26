Победителями шестого этапа конкурса «Химия добра» стали 11 организаций Самарской области

Победителей определяла конкурсная комиссия из представителей администрации Тольятти, химпредприятия, общественников, спортсменов / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области подвели итоги шестого этапа конкурса общественных инициатив ТОАЗа «Химия добра». Победителями признали 11 организаций Тольятти и региона. Общая сумма гранта, который они получат, составит более 2 млн рублей.

На шестой этап конкурса было подано 48 заявок от НКО, муниципальных бюджетных организаций и экологических фондов. Защита проектов прошла в онлайн-формате в ДК «Тольяттиазот». Оценивала конкурсантов комиссия, в которую вошли представители администрации Автограда, специалисты химпредприятия, общественники и титулованные спортсмены города.

Среди проектов победителей: создание интерактивного ФОКа для занятий с детьми с ОВЗ, создание сенсорной комнаты для укрепления психофизического здоровья и эмоционального развития детей, адаптация детей с нарушением слуха, курсы по развитию быстрого чтения, создание современной музыкальной площадки для дошкольников, разработка спецкурса подготовки специалистов с учетом потребностей работодателей, оснащение ветеринарного кабинета, воспитание подрастающего поколения через активный образ жизни, организация пункта проката садового инвентаря.

- В этом году «Химия добра» собрала максимальное количество участников. Конкурс важен и востребован общественностью региона, поэтому поддержка талантливых, неравнодушных и инициативных будет продолжена, - отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, проект «Химия добра» реализуют с 2019 года. За это время поддержку от химпредприятия получила 61 общественно значимая инициатива. На реализацию проектов было выделено около 11 млн рублей.

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