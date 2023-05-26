В Самаре сохраняются высокие цены на квартиры в хрущевках

Покупательский спрос на хрущевки, как и цены на квартиры в этих домах, по-прежнему высок Фото: Архив "КП"

В Самаре сохраняются высокие цены на хрущевки — дома, которые были построены в 50-80-е годы прошлого века. В первом квартале 2023-го один квадратный метр жилья в подобных МКД стоил 91 тысячу рублей, а в четвертом квартале прошлого года — 89 тысяч рублей. Об этом рассказала гендиректор Агентства по недвижимости Дарии Ивановой Дарья Саурова.

Так, сейчас на сайтах бесплатных объявлений можно увидеть предложения о продаже двухкомнатной квартиры в Кировском районе за 3,7 млн рублей или трехкомнатной квартиры в Железнодорожном районе за 5,1 млн рублей. По словам риелтора, покупательский спрос на хрущевки высокий, однако пока владельцы такого жилья заняли выжидательную позицию.

Дарья Саурова отметила, что в большинстве случаев собственники квартир в хрущевках продают их, чтобы купить более комфортное жилье. Нередко для этого необходимых кредитные средства, пишет 63.ру. Однако в последнее время произошло повышение процентных ставок по ипотечному кредиту. Этот факт, а также неблагоприятные финансовые возможности, по мнению эксперта, привели к спаду активности вокруг хрущевок.

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