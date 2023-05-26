Самарскому таможеннику пытались дать взятку за провоз 7 автомобилей в Россию

Таможенник от незаконного вознаграждения оказался, а подозреваемый попал под уголовное дело / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

Сотрудники самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали подозреваемого в даче взятки таможеннику. Мужчина пытался за деньги ввезти на территорию РФ несколько автомобилей. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 мая 2023 года. 27-летний гражданин одного из соседних государств передал сотруднику таможни 450 тысяч рублей. За деньги он просил прекратить дело по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ (передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза), а также выдать 7 автомобилей, которые ранее были задержаны таможенниками.

Сотрудник от взятки отказался. В СУ СК по Самарской области по собранным транспортной полицией материалам возбудили уголовное дело в отношении иностранца. Сейчас он находится под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.