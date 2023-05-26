В Тольятти семейная пара засыпала квартиру мусором и развела насекомых

Жилье привели в порядок только после вмешательства судебных приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятная ситуация произошла в одном из домов Тольятти. Жильцы засыпали квартиру мусором и развели насекомых. Проблему удалось решить только после вмешательства приставов. Подробности сообщили в УФССП по Самарской области.

В квартире, о которой идет речь, проживает семейная пара. Жильцы дома неоднократно жаловались на насекомых и неприятный запах, который шел от соседского жилья. Проверка показала, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии. Суд обязал супругов привести квартиру в порядок, но они не спешили исполнять это решение.

Тогда в дело вмешались судебные приставы. После этого супруги убрали мусор, избавились от насекомых и сделали ремонт.

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