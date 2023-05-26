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НовостиОбщество26 мая 2023 8:30

Военнослужащий попался пьяным и без прав за рулем иномарки в Самаре

Солдат устроил нетрезвый заезд по городу 6 мая 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
За пьяную езду мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей

За пьяную езду мужчине назначили штраф в 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес наказание военнослужащему, которого поймали пьяным за рулем. Солдат катался в нетрезвом виде по Самаре 6 мая 2023 года.

Установлено, что у мужчины нет водительских прав. Однако это не помешало ему сесть за руль автомобиля «Фольксваген» и отправиться колесить по городу. На одной из улиц Самары его остановил инспектор ДПС. При проверке выяснилось, что водитель пьян. В отношении него составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС».

В среду, 24 мая 2023 года, военнослужащий предстал перед судом. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Как пишет OBOZ.INFO, мужчине назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

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