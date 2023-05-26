Масштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области 26-28 мая 2023 года

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Они продлятся с 26 по 28 мая 2023 года. Информацию сообщили в региональном управлении МВД.

– Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. В мероприятиях будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.