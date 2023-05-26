В Самарской области браконьер отправится на обязательные работы за незаконную ловлю раков

Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Приволжского района определил наказание браконьеру из Самарской области. Мужчина незаконно добывал раков, причинив значительный ущерб. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Незаконная ловля велась в январе 2023 года, в запретный период, в Саратовском водохранилище. При помощи двух многозаходных ловушек мужчина поймал 13 раков. Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению Росрыболовства, составил около 3 тыс. рублей.

Недавно суд вынес браконьеру приговор. Он должен будет выполнить исправительные работы в течение шести месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.