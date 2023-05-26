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НовостиОбщество26 мая 2023 9:23

В Самарской области браконьер отправится на обязательные работы за незаконную ловлю раков

Мужчина добывал раков на в Саратовском водохранилище зимой 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей

Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Приволжского района определил наказание браконьеру из Самарской области. Мужчина незаконно добывал раков, причинив значительный ущерб. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Незаконная ловля велась в январе 2023 года, в запретный период, в Саратовском водохранилище. При помощи двух многозаходных ловушек мужчина поймал 13 раков. Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению Росрыболовства, составил около 3 тыс. рублей.

Недавно суд вынес браконьеру приговор. Он должен будет выполнить исправительные работы в течение шести месяцев.

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