Пьяный самарец избил пожилого соседа по коммунальной квартире

Пенсионер поступил в больницу с многочисленными травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ссора двух соседей закончилась больницей и уголовным делом. Конфликт между мужчинами перерос в драку. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Советском районе. 47-летний самарец пил алкоголь вместе с 64-летним соседом. Между ними возник конфликт, который перерос в потасовку, в результате которой мужчина избил пенсионера. Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными травмами, а медработники сообщили о произошедшем в полицию.

Нападавший сосед был задержан на следующий день. Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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