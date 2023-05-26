Семейный психолог Смирнова рассказала, на что обратить внимание при выборе детского лагеря

Психолог считает, что в летние лагеря стоит с осторожностью отправлять детей-интровертов и ребят 6-8 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области, как и по всей России, стартует сезон летних каникул в школах. Многие родители отправят своих чад отдохнуть в детские лагеря. На что обратить внимание при выборе места и какие существуют подводные камни, рассказала семейный психолог Светлана Смирнова.

По словам специалиста, для начала родители должны определить, зачем они отдают ребенка в детский лагерь: для развития навыков общения, для получения новых знаний или для воспитания характера, пишет ФАН. К примеру, ребенка можно отдать в научное детское учреждение, кинолагерь, лагеря, где изучают программирование, дизайн, иностранные языки, танцы, музыку и др. Те, кто хочет закалить волевые качества ребенка, могут рассмотреть варианты туристических лагерей, военных, спортивных клубов и клубов исторических реконструкций.

Психолог отмечает: при выборе места отдыха нужно учитывать мнение ребенка. Не стоит отдавать его в тот лагерь, который интересен только самим родителям. Учреждения, где нет особой программы, тоже лучше не выбирать — ребенку будет там скучно.

С осторожностью стоит отправлять в лагеря детей-интровертов. Для них такое времяпрепровождения может стать серьезным испытанием. Таких ребят следует определить в лагерь вместе с другом или выбрать для них формат городского лагеря дневного посещения.

Светлана Смирнова добавляет, что родители должны учитывать и возраст ребенка. Отправлять в лагерь чадо в 6, 7 или 8 лет может быть еще слишком рано. Многие дети в этом возрасте обычно тоскуют по дому и поскорее хотят покинуть место отдыха.

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