Маленький ребенок разбился насмерть при падении с 11 этажа в Самаре

На месте происшествия работают оперативники. Фото: vk.com/dtp_163

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре произошла трагедия. Маленький ребенок разбился при падении с высоты. Информацию сообщили местные жители.

По словам очевидцев, ЧП произошло в доме №10 «А» по улице Краснодонская. Мальчик упал с 11 этажа высотки. К сожалению, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам свидетелей произошедшего, на вид ему около восьми лет.

– Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они оцепили территорию, опрашивают свидетелей, – поделились самарцы.

Данную информацию «КП-Самара» подтвердили в СУ СК по Самарской области

– Обстоятельства произошедшего выясняются, – уточнили в региональном СУ СК.

Отметим, что причина трагедии остается неизвестной.

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