В Самарскую область нагрянут грозовые дожди с градом и порывистым ветром

На следующей неделе жара станет заметно слабее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркая погода, накрывшая Самарскую область на этой неделе, постепенно идет на спад. Уже в эти выходные в регионе ожидаются погодные перемены. Об этом сообщили в Приволжском УГМС,

– Погода будет неустойчивой. Это обусловлено влиянием активных фронтальных разделов циклонического вихря. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в правобережных районах – сильные с градом и порывистым ветром, – пояснили специалисты.

В субботу, 27 мая 2023 года, воздух прогреется до +25, +30 градусов. В воскресенье жаркая погода сохранится. Местами столбик термометра поднимется до +33 градусов. Однако уже со следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник температура воздуха составит +20, +25 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.