Женщина-пешеход погибла при столкновении двух легковушек и «КамАЗа» под Самарой 26 мая 2023

На месте ДТП работают сотрудники полиции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 26 мая 2023 года, на 7 км трассы Обход Самары в Волжском районе произошло смертельное ДТП. В 12:25 там столкнулись «Киа», «Лада Приора» и «КамАЗ». Невольной участницей аварии стала женщина-пешеход. К сожалению, она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительной информации, «Приора» ударила в заднюю часть «Киа», водитель которой готовился к повороту на Преображенку. От удара иномарку отбросило на «КамАЗ», а затем на женщину 1949 года рождения, которая стояла на обочине. Пешеход погибла на месте до приезда медиков, - рассказал начальник ОГИБДД по Волжскому району Дмитрий Баландов.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии. Они опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП будет проведена проверка.

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