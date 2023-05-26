Дмитрий Азаров и Сергей Берижицкий открыли памятник прокурорам-фронтовикам в Самаре

Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства и прокурора области за инициативу создания мемориала. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре прошло торжественное открытие памятника работникам прокуратуры – участникам Великой Отечественной войны. Его установили у здания надзорного ведомства. Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров и прокурор региона Сергей Берижицкий.

— Высокое служение сотрудников прокуратуры сегодня опирается на служение и подвиги предшественников. Наша страна вновь противостоит нацизму и сражается за свой суверенитет. Нам есть на кого равняться. Открытие мемориального комплекса свидетельствует о бережном отношении к исторической памяти, — сказал глава региона.

На памятнике размещены 75 фамилий, а также установлен бюст Героя Советского союза, участника войны и работника прокуратуры Николая Бережкова. Он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» за освобождение Крыма от немецких захватчиков.

Участники мероприятия обсудили вопросы оказания правовой помощи участникам СВО и их семьям, организации историко-поисковых работ о жизни и деятельности работников прокуратуры региона. Планируется создать книгу памяти обо всех сотрудниках надзорного ведомства, которые сражались за Родину в годы войны.

Помимо этого, губернатор поддержал идею создать в Самаре центр патриотического воспитания для молодежи и уже осеню 2023 года провести конференцию под эгидой надзорного ведомства. Также Дмитрий Азаров предложил создать волонтерский отряд из числа молодых сотрудников прокуратуры Самарской области.

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