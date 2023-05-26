Житель Тольятти хранил дома более 200 грамм наркотиков

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти попал под уголовное дело из-за подозрений в покушении на сбыт наркотиков. Он хранил запрещенные вещества у себя дома. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Внимание оперативников привлек 56-летний тольяттинец. Сотрудникам полиции сообщили, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Полицейские прибыли в дом подозреваемого в Центральном районе. Там они обнаружили 120 пакетиков с белым веществом. Впоследствии выяснилось, что в них мужчина хранит 230 грамм наркотика.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело, он находится под стражей. Расследование продолжается.

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