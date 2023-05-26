Дмитрий Губерниев ведет дискуссию на медиалаборатории «Власть. Медиа. Доверие» в Самаре

Отмечается, что власти Самарской области проявляют высокую активность в соцсетях. Фото: официальный канал региона

В пятницу, 25 мая, в Самаре проходит медиалаборатория «Власть. Медиа. Доверие», на которой обсуждаются вопросы цифровизации и медиа в России. Ведет дискуссию комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Среди участников и губернатор Самарской области.

— Если представители власти, принимая решения, не посоветовались с людьми, это перечеркивает значимость события. Как и необъясненное людям высказывание чиновника, может разрушить доверительные отношения. Не случайно создан ЦУР, который помогает услышать замечания и жалобы к органам власти и взять в отработку, — отметил Дмитрий Азаров.

В рамках медиалаборатории речь идет о развитии госдиджитал в регионах и трендах госуправления. Так, с 2022 года стало обязательным присутствие власти в соцсетях – это закрепилось на законодательном уровне.

Отмечается, что власти Самарской области проявляют высокую активность в соцсетях. В среднем на каждый регион приходится около 2 тысяч госпабликов, развитие которых курируют Центры управления регионами.

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