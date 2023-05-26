В Самаре прошел хакатон «Цифровизация производств авиационных систем»

Фото: предоставлено Самарским университетом

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва подвели итоги хакатона «Цифровизация производств авиационных систем». Его организаторами выступили подразделения университета – Институт авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) и Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ), а соорганизатором – один из индустриальных партнеров ПИАШ, «Авиакор – авиационный завод».

В хакатоне участвовали тридцать студентов ИАРКТ от второго до четвертого курса – представители как бакалавриата, так и специалитета, в зависимости от специальности. Из них жеребьевкой сформировали шесть мультидисциплинарных команд, которые соревновались по трем трекам: «Авиационные средства пакетирования», «Беспилотные авиационные системы» и «Суда на воздушной подушке». У каждой команды были наставники-менторы из числа преподавателей ПИАШ и сотрудников «Авиакора».

Задания, которые получили ребята, отражали актуальные потребности трех новых производств, которые сейчас разворачиваются на заводе. Командам «Аэронавты» и «Керосин» нужно было предложить конструкцию разборного багажного контейнера. Команды «Взлет» и «Ветра перемен» работали над оптимальной планировкой цеха сборки беспилотников, а их коллеги из команд «Орбита» и «Конкорд» решали аналогичную задачу, но для производства судов на воздушной подушке.

На второй день хакатона команды побывали на предприятии – непосредственно в цехах, где сейчас идет подготовка производства новой для «Авиакора» продукции. Затем была интенсивная работа: обсуждения, консультации с менторами, поиск и принятие решений, проработка конструкций и окончательное оформление проектов. На все это участникам давалась неделя. За два дня до финального этапа команды прошли своеобразный «промежуточный финиш» – хорошо знакомую студентам «предзащиту». Они представили свои идеи и наработки преподавателям и менторам, увидели слабые места, получили советы – что и как доработать.

Было предстартовое волнение, были неожиданные вопросы жюри. Победу одержали команды «Керосин», «Ветра перемен» и «Конкорд». По выводам комиссии, в которую входили Иван Ткаченко, Алексей Гусев, а также преподаватели ПИАШ и представители «Авиакора», все команды выступили очень ровно. Проекты оценивались по трем критериям, и победители в каждом из треков вырвались вперед совсем ненамного. Одним словом, все потрудились на совесть.

СПРАВОЧНО:

Команды – участницы хакатона

Трек «Авиационные средства пакетирования»:

- «Керосин» (победительница);

- «Аэронавты».

Трек «Беспилотные авиационные системы»:

- «Ветра перемен» (победительница);

- «Взлет».

Трек «Суда на воздушной подушке»:

- «Конкорд» (победительница);

- «Орбита».

Студенты каких специальностей ИАРКТ участвовали в хакатоне:

- авиастроение / самолето- и вертолетостроение;

- машиностроение;

- управление качеством;

- технология транспортных процессов;

- техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.