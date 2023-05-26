Для самарских студентов прошли тренинги по стартапам

Фото: предоставлено Самарским университетом

На этой неделе на площадке Самарского национального исследовательского университета им. Королева прошли тренинги предпринимательских компетенций “Навигатор стартапа” для студентов, интересующихся стартапами и бизнесом. Оператором их проведения в вузах Приволжского федерального округа стал Стартап-Центр Самарского университета им. Королёва. Примерить на себя роль технологического предпринимателя этой весной смогли более 3 тысяч студентов из 12-ти вузов Поволжья.

Тренинги призваны раскрыть предпринимательский потенциал молодых людей. Формат деловой игры может стать для многих из них отправной точкой для создания собственного бизнес-проекта. Ведущими тренингов предпринимательских компетенций в Самарском университете выступили тренеры-практики - доцент кафедры экономики, организации и стратегии предприятия СГЭУ Александра Чудаева, директор института социальных инноваций и трансфера технологий Алексей Мокеев. Эксперты провели лекции о глобальных рынках высоких технологий, рассказали о мировых трендах, а также провели игру на развитие предпринимательских компетенций “Навигатор Стартапа”. В целом, за 4 дня обучение прошли 318 человек. В университетах-партнерах этой весной также прошли тренинги предпринимательских компетенций. Поставщиками образовательных бизнес-игр стали: ООО “Тен.Эдьюкейшн”, Университет “Иннополис”, ООО “Стартап-студия “Открытые инновации” и Пермский государственный национальный исследовательский университет.

По результатам тренингов студенты освоили следующие компетенции:

- сформировали команды технологического стартапа и распределили ролей в ней;

- выявили потенциальных потребителей своего продукта (с помощью подготовки и проведения проблемного интервью, определения потребностей потенциальных потребителей, разработки ценностного предложения);

- сформировали идеи на основе описания научно-исследовательской технологии или на основе запросов индустрии;

- разработали гипотезы и идеи минимально жизнеспособного продукта;

- обосновали бизнес-модели стартапа;

- подготовили презентации и провели переговоры с инвестором;

- проработали юридические аспекты создания стартапов;

- вникли в нюансы регистрации интеллектуальной собственности;

- проработали этапы разработки и производства инновационного продукта;

- получили обратную связь о своих предпринимательских компетенциях и навыках от тренеров.

Осенью марафон предпринимательских тренингов продолжится, Стартап-центр Самарского университета им. Королёва планирует привлечь к участию в них более 6 тысяч студентов со всего Приволжского федерального округа. Планируется, что общий охват обученных в 2023 студентов году составит более 9693 человек.