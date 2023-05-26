Холодную воду отключат на двух улицах в Кировском районе Самары 30 мая

В течение недели список могут скорректировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самаре отключат холодную воду на двух улицах в Кировском районе. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения, сообщает «РКС-Самара».

— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях придется перекрыть водоснабжение на несколько часов. Просим жителей при необходимости сделать запас воды, — говорится в сообщении.

Во вторник, 30 мая, с 09:00 до 16:00 может быть отключена холодная вода на улице Каховской, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30, а также на проспекте Кирова, 155А.

Отмечается, что информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах является предварительной. В течение недели список могут скорректировать.

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