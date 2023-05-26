Мошенники стали «давить» на родственников своих «жертв» для доступа к семейному бюджету

Мошенники переходят к агрессивному психологическому давлению. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Появилась новая схема мошенничества, когда атаке подвергается сразу несколько членов семьи. Об этом рассказал банк ВТБ. Схема выглядит следующим образом. Мошенник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента якобы могут быть похищены злоумышленниками, и необходимо срочно предпринять меры по их спасению. В случае отказа «сотрудник» переходит на более агрессивную манеру общения и угрожает позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность и правдивость своих слов. Далее он действительно связывается по телефону с ближайшим кругом потенциальной жертвы — это могут быть родители, супруг/а или дети.

Их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника, чтобы тот предпринял меры для «спасения» своих или семейных средств от кражи.

В ходе разговора мошенники применяют технологию социальной инженерии, используя для обмана уже распространенные темы – оформление заявки на кредит, проведение сомнительных операций по картам и счетам в банке, изменение финансового или доверенного номера телефона в банке, перевод средств на «безопасный» счет и другие. Доля социальной инженерии сегодня остается крайне высокой и составляет почти 90% от числа всех атак.

- Такое агрессивное психологическое воздействие может привести к опасным ситуациям и выводу средств в гораздо более крупных размерах, ведь под угрозой – весь семейный бюджет. Поэтому очень важно не только соблюдать правила финансовой безопасности со своей стороны, но и рассказывать о них своим близким и быть на связи друг с другом и банком для оперативной проверки подобной информации, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным банка, за январь-апрель на клиентов было совершено более 2,7 млн мошеннических атак — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удалось спасти более 6,3 млрд рублей на счетах клиентов — на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.