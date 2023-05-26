Первый этап реконструкции Самарского гидроузла выполнили на 40%

В рамках второго этапа проведут демонтаж и установку новых двухстворчатых ворот на шлюзах № 22 и № 23. Фото: ФКУ «Ространсмодернизация»

В Волжском бассейне завершился первый этап реконструкции гидротехнических сооружений Самарского гидроузла. Так, на гидроузлах № 21 и № 24 демонтировали двухстворчатые ворота. Об этом сообщает ФКУ «Ространсмодернизация». Новые ворота уже доставили на объект. Их высота составляет более 19 метров, а вес 586 тонн. Сейчас специалисты готовятся к монтажу. Общая строительная готовность первого этапа реконструкции достигла 40%.

В рамках второго этапа проведут демонтаж и установку новых двухстворчатых ворот на шлюзах № 22 и № 23. Проект реконструкции предполагает полную замену металлоконструкций створок, закладных деталей и опорно-ходовых частей ворот.

Отмечается, что это повысит уровень безопасности, позволит обеспечить бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на Волге. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта».

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