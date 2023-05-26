Гидроиспытания прошли в новом бассейне Куйбышевского района Самары

В светлом и просторном бассейне будет шесть плавательных дорожек. Фото: администрация Самары

В Самаре строительство бассейна в Куйбышевском районе вышло на финишную прямую. Специалисты провели гидравлические испытания. После них начнется облицовка плиткой.

— Первый муниципальный бассейн откроется уже в этом году. Сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, идет внутренняя отделка помещения. В бассейне предусмотрено несколько ступеней очистки воды, — рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что он строится по последним тенденциям строительства. В светлом и просторном бассейне будет шесть плавательных дорожек, трибуны для зрителей, а также тренажерный и гимнастические залы. В дальнейшем планируется проводить там соревнования.

Также бассейн приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть специальный заход для маломобильных граждан. Новый бассейн подойдет всем группам населения, от любителей до профессионалов.

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