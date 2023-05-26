Активных предпринимателей Самарской области наградили на форуме «Мой бизнес 63»

На сегодняшний день в активно развивающейся сфере МСП занято более 671 тысячи человек. Фото: минэкономразвития Самарской области

В пятницу, 26 мая, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в рамках форума «Мой бизнес 63» наградил активных предпринимателей, которые внесли вклад в социально-экономическое развитие региона.

— Мы рады, что в Самарской области становится все больше успешных предпринимателей. Акценты губернатора и команды правительства в работе по развитию этого важнейшего сегмента экономики, дают позитивные результаты, — сказал министр.

На сегодняшний день в активно развивающейся сфере МСП занято более 671 тысячи человек, это 40% трудоспособного населения региона. Также растет число субъектов МСП, их оборот и число самозанятых. А благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» постоянно расширяются меры поддержки.

— Благодаря нашим бизнесменам и комплексу мер господдержки в условиях санкционного давления коллективного Запада нам удалось выстроить новые логистические маршруты и торговые цепочки, наладить работу с поставщиками, найти перспективные рынки сбыта, нарастить инвестиции, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году на площадке форума наградами отметили 70 представителей бизнеса из разных городов и районов Самарской области. Они задействованы во всех сферах. Напомним, на форум «Мой бизнес 63» все еще открыта регистрация. До 8 июня предприниматели могут выбирать наиболее актуальные и полезные для себя темы.

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