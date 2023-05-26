Дороги в центре Самары перекроют из-за Крестного хода 2 июня 2023 года

Крестный ход проведут в честь Дня памяти святителя Алексия Фото: администрация Самары

В следующую пятницу 2 июня 2023 года, в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню памяти святителя Алексия. Из-за этого в центре города перекроют ряд дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, с 8:00 до 13:00 2 июня 2023 года ограничат движение по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека, по улице Венцека от Куйбышева до Максима Горького, по улице Максима Горького от Венцека до Пионерской. На этих же участках дорог с 6:00 до 13:00 запретят остановку и стоянку транспорта.

Изменения коснутся и работы общественного транспорта. С 8:00 до 13:00 2 июня автобусы №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80 и 261 будут ходить в объезд (схемы). Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Схема временного перекрытия движения 2 июня 2023 года Фото: администрация Самары

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