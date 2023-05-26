Движение транспорта по улице Гаражной ограничат в Самаре 27 мая

На территории будут вестись работы по реконструкции теплотрассы.
Фото: администрация Самары
В субботу, 27 мая, в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Гаражной в районе жилого дома № 7. Все дело в ремонтных работах.
— Транспортным средствам нельзя будет проехать c 06:00 до 23:00. На территории будут вестись работы по реконструкции теплотрассы. Ограничение дорожного движения вводится в целях обеспечения безопасности, — рассказали в администрации Самары.
Жителей Самары просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать свои маршруты следования. Работы необходимы в связи с подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 годов.
Любой желающий может ознакомиться с временной схемой организации движения транспорта.
Жителей Самары просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Фото: администрация Самары
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