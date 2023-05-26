Самарская область присоединится к спортивному марафону «Сила России»

В Самаре площадками марафона станут набережная Волги, новые дворовые и спортивные площадки / Фото: Единая Россия

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» пройдет с 1 июня по 12 августа 2023 года. Его организаторы партия «Единая Россия», Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивные федерации.

Этим летом в регионах страны в рамках марафона проведут бесплатные занятия в спортцентрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Также заработают специальные площадки для пожилых людей, где с ними будут заниматься тренеры. Принять участие в марафоне смогут и люди с ОВЗ.

В День защиты детей планируется сделать акцент на детский спорт, 12 июня проведут тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, организуют площадки проекта «Zа самбо». В День молодежи — акцент на нормах ГТО, 8 июля — на семейных видах спорта, 20 июля — турниры по шахматам. С 24 по 31 июля предлагается сделать неделю инклюзивных тренировок. Завершится марафон большим спортивным мероприятием в День физкультурника.

— В Самарской области нашими главными площадками станут набережная Волги, новые дворовые и спортивные площадки, благоустроенные в рамках народной программы партии. Запланированы открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, чир-спорту, кекусинкай-каратэ, самбо, греко-римской борьбе, — рассказала председатель регсовета сторонников «Единой России» Татьяна Санникова.

Принять участие в марафоне сможет любой желающий. Для этого нужно с 1 июня 2023 года зарегистрироваться на сайте. Как отмечают организаторы, тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

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