В Самаре можно будет бесплатно пройти скрининг по выявлению рака молочной железы

В акции «Скрининг рака молочной железы» могут участвовать и пациенты с подтвержденным диагнозом. Фото: минздрав региона

В следующие выходные, 3 и 4 июня, Самарский онкологический диспансер приглашает присоединиться к бесплатной акции, в рамках которой каждый желающий сможет пройти скрининг по выявлению рака молочной железы.

— Обследование женщин поможет выявить наличие наследственных мутаций, либо злокачественную опухоль молочной железы или подозрения на нее и назначить специализированное лечение, — рассказали в минздраве Самарской области.

В акции «Скрининг рака молочной железы» могут участвовать и пациенты с подтвержденным диагнозом. Для удобства все желающие могут записаться на определенное время по телефону: 8(800)200-47-32.

Обследование включает в себя осмотр онколога-маммолога, проведение скринингового УЗИ молочных желез или ММГ по назначению врача, по показаниям выполнение тонкоигольной пункционной биопсии и трепанобиопсии.

В случае обнаружения опухоли дадут рекомендации по плановой явке в онкологический диспансер для специализированного лечения и необходимого перечня обследований по месту жительства. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС.

«Скрининг рака молочной железы» проводится в самарских городских больницах № 4 и № 7

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