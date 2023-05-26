Бюст Дмитрия Устинова на Самарской площади взяли под охрану

Предметом охраны является сам постамент вместе с основанием, надписи и композиция. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Бюст дважды Героя Социалистического Труда маршалу Советского Союза Дмитрия Устинова». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Памятник, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на Самарской площади. Предметом охраны является сам постамент вместе с основанием, надписи и композиция.

Устинов изображен в пятидесятилетнем возрасте в пиджаке с двумя медалями «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. В верхней части постамента также есть орден Ленина. Сама скульптура сделана из бронзы.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал