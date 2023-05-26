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НовостиОбщество26 мая 2023 16:16

Бюст Дмитрия Устинова на Самарской площади взяли под охрану

Герой Социалистического Труда изображен в пятидесятилетнем возрасте
Ирина СИНЕГУБОВА
Предметом охраны является сам постамент вместе с основанием, надписи и композиция. Фото: Яндекс.Карты

Предметом охраны является сам постамент вместе с основанием, надписи и композиция. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Бюст дважды Героя Социалистического Труда маршалу Советского Союза Дмитрия Устинова». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Памятник, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на Самарской площади. Предметом охраны является сам постамент вместе с основанием, надписи и композиция.

Устинов изображен в пятидесятилетнем возрасте в пиджаке с двумя медалями «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. В верхней части постамента также есть орден Ленина. Сама скульптура сделана из бронзы.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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