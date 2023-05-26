Музей Модерна приглашает на лекции в рамках выставки к 165-летию архитектора Щербачева

Посетителям расскажут о смешении различных элементов в одном и интерес к национальному. Фото: музей Модерна

В воскресенье, 28 мая, в 16:00 в музее Модерна пройдет лекция «Русский стиль: между псевдо- и нео-» из цикла лекций в рамках выставки «Строитель Самары. К 165-летию архитектора А.А. Щербачева».

Искусствовед Ирина Свиридова проведет четыре лекции, можно будет узнать об обращении к ретроспективизму и экзотических с европейской точки зрения культурах. Посетителям также расскажут о смешении различных элементов в одном и интерес к национальному.

Отмечается, что «Русский стиль» можно проследить не только в архитектуре, но и в дизайне мебели, иллюстрации и даже музыке. На лекции будут разбираться истоки этого явления и рассматриваться характерные примеры.

Билет стоит 150 рублей. Все желающие должны предварительно записаться по ссылке.

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