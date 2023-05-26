Пляжные «Крылья Советов» сенсационно обыграли «Саратов» в волжском дерби

"Крылья Советов" при аншлаге в Саратове сенсационно обыграли хозяев. Фото: bsrussia.com

26 мая 2023 года стартовал новый сезон чемпионата России по пляжному футболу. Первый этап проходит в Саратове, где стадион установили в центре города на Театральной площади. Программу первого игрового дня венчало волжское дерби, в котором «Саратов» принимал самарские «Крылья Советов»

По именам и амбициям коллектив из Саратова считался фаворитом. Тем не менее уже к исходу первых двух с половиной минут счет был 3:0 в пользу самарцев. Но уже к 8-й минуте хозяева сумели отыграть эти три мяча, и дальше игра долго шла «на качелях». Первый период завершился со счетом 4:4, а после второго на табло горели цифры 6:5 в пользу «Саратова».

Однако в третьем периоде «Крылья» сумели забить три безответных мяча и одержать отчасти сенсационную победу 8:6.

Во втором туре 27 мая «Крылья Советов» встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется в 13.30 по самарскому времени.