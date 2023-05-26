В Самаре пройдет первая масштабная деловая встреча для мам с детьми «Мама в деле»

Участницы смогут выступить в форме открытого микрофона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 4 июня, с 15:00 до 19:00 в Самаре пройдет первая масштабная деловая встреча для бизнес мам, куда можно прийти с ребенком. Нефорум «Мама в деле» состоится в рамках Дня защиты детей в фуд-пространстве Pictures.

Организаторы отмечают, что уникальный формат мероприятия позволит мамам-участницам без отрыва от декрета получить знания и полезные бизнес-инструменты от действующих предпринимателей. Вход на мероприятие для участниц будет бесплатным.

Для маленьких гостей подготовят детские зоны и мастер-классы. Форма общения предполагает не монолог экспертов, а диалог с аудиторией. Участницы смогут выступить в форме открытого микрофона.

Спикеры и эксперты сделают упор на знания, которые мамы смогут применить на практике практически сразу. Для участниц предусмотрен деловой нетворкинг, фотозона, круглые столы с мастер-классами, подарки от партнеров. Бесплатные билеты можно получить по ссылке.