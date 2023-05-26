Каждый пятый самарец готов потратить зарплату на подарок для извинений перед возлюбленной

четверть мужчин ссорятся со своими спутницами из-за их излишнего контроля (24%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование SOKOLOV и агентство A2:Research показало, по каким причинам чаще всего ссорятся жители Самары со своими партнерами и что делают, чтобы помириться.

Оказалось, что каждый пятый самарец готов потратить всю зарплату на подарок, чтобы извиниться перед возлюбленной. А вот 45% жительниц Самары готовы простить провинившегося партнера, если он подарил долгожданный подарок.

Также согласно исследованию, ссоры между партнерами происходят раз в неделю у 42% респондентов, 1-2 раза в месяц – у 37%. Самой популярной причиной для ссор стал домашний быт (70%). Более половины девушек считают, причины ссор заключаются в том, что партнер не прислушивается к мнению возлюбленной (36%). А четверть мужчин ссорятся со своими спутницами из-за их излишнего контроля (24%).

На примирение чаще идут мужчины (46%). 27% самарцев даже готовы подарить самые дорогие подарки своей возлюбленной, когда чувствуют себя виноватыми. По словам почти половины самарчанок, они готовы простить провинившегося партнера, если он подарил ювелирные украшения (33%), брендовую одежду и обувь (28%), а также парфюмерию (16%).