Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2023 4:57

В Тольятти задержали курьера, который оставил двух пенсионерок без 400 тысяч рублей

Женщины передавали деньги, чтобы помочь «попавшим в беду» родственникам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас задержанный находится под стражей

Сейчас задержанный находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали курьера, который забрал у пенсионерок 400 тысяч рублей. Мужчина занимался мошенничеством вместе с подельниками. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области

От действий преступников пострадали две жительницы Тольятти 75 и 68 лет. Злоумышленники звонили женщинам, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. За деньги они обещали «помочь в решении проблемы». Взволнованные пенсионерки передавали крупные суммы курьеру, который приезжал к ним за деньгами. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Недавно полицейские задержали предполагаемого курьера. Им оказался 22-летний тольяттинец. Мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.