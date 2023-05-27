В Тольятти задержали курьера, который оставил двух пенсионерок без 400 тысяч рублей

Сейчас задержанный находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали курьера, который забрал у пенсионерок 400 тысяч рублей. Мужчина занимался мошенничеством вместе с подельниками. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области

От действий преступников пострадали две жительницы Тольятти 75 и 68 лет. Злоумышленники звонили женщинам, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. За деньги они обещали «помочь в решении проблемы». Взволнованные пенсионерки передавали крупные суммы курьеру, который приезжал к ним за деньгами. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Недавно полицейские задержали предполагаемого курьера. Им оказался 22-летний тольяттинец. Мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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