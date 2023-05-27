В Самаре до 28 мая 2023 года перекроют движение по Волжскому проспекту

Проезд транспорта запретят на одном из участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта по Волжскому проспекту в районе гостиницы «Волга», а также на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского. Ограничения начали действовать в 22:00. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Проезд транспорта частично запрещен в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе. Движение в зоне производства работ будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Скорость ограничивается до 40 км/ч, – пояснили в городской администрации.

Отмечается, что ограничения продлятся до воскресенья, 28 мая 2023 года. Движение восстановят в 22:00.

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