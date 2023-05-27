В Тольятти охранник убил владельца автостоянки и сбросил тело в канализационный люк

Тело погибшего нашли напротив одного из КПП АО «АвтоВАЗ» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткая история произошла в Тольятти в конце мая 2023 года. В одном из канализационных люков было найдено тело мужчины. Оказалось, что погибший – владелец местной автостоянки. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в люке напротив одного из КПП АО «АвтоВАЗ». Оперативники обследовали место происшествия, опросили возможных очевидцев, осмотрели камеры видеонаблюдения. Подозрения пали на охранника автостоянки, которой владел погибший. Очевидцы сообщили, что ранее мужчины поссорились.

Охранник – 54-летний житель Ставропольского района – был найден на рабочем месте. Он рассказал свою версию произошедшего.

– При опросе он пояснил, что несколько дней назад распивал спиртные напитки с работодателем. Между ними возникла ссора, но после этого владелец стоянки ушел с неизвестным ему мужчиной, – поделились в региональном ГУ МВД.

Мужчину передали сотрудникам СУ СК по Самарской области для дальнейших разбирательств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.