В Самарской области днем 27 мая 2023 года ожидаются грозы и шквалистый ветер

Жителям советуют не выходить из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные жителей Самарской области ждет не самая приятная погода. В субботу, 27 мая 2023 года, в регион придет сильный ветер, а вместе с ним – грозы. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 27 мая 2023 года местами по области ожидается гроза. Возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, град. Объявлен желтый уровень опасности, – рассказали специалисты.

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали, как вести себя в такую непогоду. Жителям советуют не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы. Во время грозы держаться подальше от электропроводки, а радио и телевизоры отключить от сети.

В случае, если гроза застала на улице, стоит спрятаться в ближайшем здании. На дорогах нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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