В Самаре водитель Volkswagen сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Девочку госпитализировали с места происшествия
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Днем в пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. Девочку сбили на пешеходном переходе. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Все случилось в 12:15 в Красноглинском районе. 33-летний водитель Volkswagen Touareg ехал по Красноглинскому шоссе в сторону Московского шоссе. В районе дома №16 квартала 2 поселка Мехзавод он сбил 11-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу.
Ребенка госпитализировали с места ДТП. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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