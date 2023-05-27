В Самаре водитель Volkswagen сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Девочку госпитализировали с места происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. Девочку сбили на пешеходном переходе. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 12:15 в Красноглинском районе. 33-летний водитель Volkswagen Touareg ехал по Красноглинскому шоссе в сторону Московского шоссе. В районе дома №16 квартала 2 поселка Мехзавод он сбил 11-летнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали с места ДТП. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.